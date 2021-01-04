ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Курс долара трохи виріс на міжбанку в перший торговий день року

Київ, Понеділок 04 січня 2021 10:20
Курс долара трохи виріс на міжбанку в перший торговий день року
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,35 гривень, євро - біля рівня 34,75 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 34,81 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3550 грн/долар, євро 34,7495 - 34,7774 грн/євро, російський рубль 0,3862 - 0,3869 грн/рубль.

Курс долара трохи виріс на міжбанку в перший торговий день року

Відзначимо, 29 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3300 грн/долар, євро 34,7807 - 34,8147 грн/євро, російський рубль 0,3778 - 0,3884 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 31 грудня 2020 року - 4 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,27 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні, щодня встановлюється НБУ, за 2020 рік виріс на 19,4% (порівняно з 23,68 на 31 грудня 2019 року). Середньорічне значення склало 26,95 грн/долар.

Нагадаємо, у період з 31 грудня 2020 року до 4 січня 2021 року включно діяв офіційний курс гривні до іноземних валют розрахований Національним банком України 30 грудня 2020 року.

Прогноз

Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічне обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Курс долара Новини України Економіка Курс долараКурс євроКурс рубля

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся