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Долар на міжбанку тримається нижче психологічної позначки


Долар коштує дешевше 26 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 25,95 гривень за долар, курс купівлі - 25,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9500 грн/долар, євро 29,2403 - 29,2716 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4093 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,9200    25,9500

EUR/UAH     29,2403    29,2716

RUB/UAH     0,4084      0,4093

Нагадаємо, 3 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9500 грн/долар, євро 29,2714 - 29,3027 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4081 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,04 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 липня встановлено на такому рівні: 2604,4841 гривень за 100 доларів (-13,4192 гривень).

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