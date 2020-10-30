Долар на міжбанку зупинив зростання після досягнення максимуму з початку року

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 30 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 28,46 гривень за долар, курс купівлі - 28,44 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,23 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,4400 - 28,4600 грн/долар, євро 33,2176 - 33,2384 грн/євро, російський рубль 0,3587 - 0,3591 грн/рубль.

Зазначимо, 39 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,4450 - 28,4600 грн/долар, євро 33,2209 - 33,2384 грн/євро, російський рубль 0,3604 - 0,3607 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 30 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,43 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 30 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4383 гривень за 1 долар (+0,0394 грн). При цьому курс долара на 29 жовтня становить 28,3989 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс востаннє був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.

Прогноз

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.