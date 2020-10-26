Долар на міжбанку почав тиждень зі зростання

Курс долара на міжбанку в продаж 26 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3550 грн/долар, євро 33,4752 - 33,4929 грн/євро, російський рубль 0,3721 - 0,3724 грн/рубль.

Відзначимо, 23 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3100 - 28,3250 грн/долар, євро 33,5133 - 33,5283 грн/євро, російський рубль 0,3706 - 0,3709 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3352 гривень за 1 долар (+0,0441 грн). При цьому курс долара на 26 жовтня становить 28,2911 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль після зниження минулого тижня.