Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 27 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 травня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 10 копійок до 36,70 гривень за долар. Курс євро виріс на 40 копійок до 39,00 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 8,40 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 27 травня становить 31,3159 гривень за євро (+0,1346 гривень).

Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення.

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