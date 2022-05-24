Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 24 травня
В обмінних пунктах України сьогодні, 24 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 50 копійок до 37,50 гривень за долар. Курс євро знизився на 50 копійок до 39,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 36,50 (37,00 - 23 травня),
- продаж - 37,50 грн (38,00 - 23 травня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 38,00 (38,50 - 23 травня),
- продаж - 39,50 (40,00 - 23 травня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 7,60 (8,00 - 23 травня),
- продаж-8,50 грн (8,50 - 23 травня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 24 травня становить 31,1784 гривень за євро (+0,2604 гривень).
Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ.
Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення. При цьому деякі банки встановили мінімальний курс покупки долара на рівні 32,50, а продають по 38 гривень.
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