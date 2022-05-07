Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 7 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 травня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 32,35 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 34,10 гривень за євро, курс злотого виріс на 15 копійок до 7,55 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля 31,75 (31,75-6 травня),

продаж - 32,35 (32,30-6 травня) грн за долар. Середній курс євро становить: купівля 33,30 (33,30-6 травня),

продажі - 34,10 (34,05-6 травня) грн за євро. Середній курс злотого становить: купівля 7,30 (7,00 - 6 травня),

продажі - 7,55 (7,40-6 травня) грн за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 9 травня становить 30,9063 гривень за євро (+0,0468 гривень). Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.