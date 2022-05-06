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Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 6 травня

Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 травня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 32,30 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 34,05 гривень за євро, курс злотого впав на 15 копійок до 7,40 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля 31,75 (31,65 - 5 травня),
  • продаж - 32,30 (32,25 - 5 травня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля 33,30 (33,20 - 5 травня),
  • продажі - 34,05 (34,00 - 5 травня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля 7,00 (7,25 - 5 травня),
  • продажі - 7,40 (7,55 - 5 травня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 6 травня становить 30,8595 гривень за євро (+0,0585 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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