Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 3 травня
В обмінних пунктах України сьогодні, 3 травня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 32,25 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 34,00 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 7,40 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля 31,65 (31,60 - 2 травня),
- продаж - 32,25 (32,30 - 2 травня) грн за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля 33,20 (33,15 - 2 травня),
- продажі - 34,00 (34,05 - 2 травня) грн за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля 7,0 (7,0 - 2 травня),
- продажі - 7,40 (7,50 - 2 травня) грн за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 3 травня становить 30,7659 гривень за євро (-0,0819 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.
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