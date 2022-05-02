Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 2 травня

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля 31,60 (31,50-30 Квітня),

продаж - 32,30 (32,25-30 Квітня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

купівля 33,15 (33,00-30 Квітня),

продажі - 34,05 (33,95-30 Квітня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля 7,0 (7,20-30 Квітня),

продажі - 7,50 (7,45-30 Квітня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро становить 30,8478 гривень за євро (+0,1609 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.