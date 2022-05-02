Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 2 травня

В обмінних пунктах України сьогодні, 2 травня 2022 року курс долара у продажу зріс на 5 копійок до 32,30 гривень за долар. Курс євро виріс на 10 копійок до 34,05 гривень за євро, курс злотого знизився на 20 копійок до 7,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

купівля 31,60 (31,50-30 Квітня),

продаж - 32,30 (32,25-30 Квітня) грн за долар.

Середній курс євро становить:

купівля 33,15 (33,00-30 Квітня),

продажі - 34,05 (33,95-30 Квітня) грн за євро.

Середній курс злотого становить:

купівля 7,0 (7,20-30 Квітня),

продажі - 7,50 (7,45-30 Квітня) грн за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро становить 30,8478 гривень за євро (+0,1609 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.