Долар, євро, злотий: актуальний курс валют на 27 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 квітня 2022 року курс долара у продажу зріс на 20 копійок до 32,40 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 34,70 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 7,40 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро становить 31,4476 гривень за євро (-0,2253 гривень).
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ 14 квітня дозволив банкам відновити продаж готівкової іноземної валюти населенню. Курс продажу може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Продаж безготівкової валюти як і раніше заборонена.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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