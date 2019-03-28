Долар та євро виросли на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 березня 2019 року, в 11:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 16 копійок до 27,29 гривень за долар, на покупці виріс на 16 копійок до 27,08 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,86 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,80 - 27,20 (26,70 - 27,10 - 27 березня), продажу 27,20 - 27,50 (27,05 - 27,30 - 27 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,08 (26,92 - 27 березня), продажу - 27,29 (27,13 - 22 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,70 (29,90 - 30,55 - 27 березня), продажу 30,70 - 31,00 (30,55 - 31,00 - 27 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,38 (30,28 - 27 березня), продажу - 30,86 (30,75 - 27 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,16 (2,60 - 4,15 - 27 березня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,15 - 5,00 - 27 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,87 (3,90 - 27 березня), продажу 4,27 (4,25 - 27 березня) грн за 10 рублів.