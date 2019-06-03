Долар і євро стабілізувалися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,94 гривень за долар, купівлі знизився на 5 копійок до 26,63 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 2 копійки до 30,11 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,40 - 26,80 (26,50 - 26,80 - 31 травня), продажу 26,65 - 27,20 (26,80 - 27,10 - 31 травня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,63 (26,68 - 31 травня), продажу - 26,94 (26,95 - 31 травня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,15 - 29,90 (29,15 - 29,80 - 31 травня), продажу 29,90 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 31 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,60 (29,60 - 31 травня), продажу - 30,11 (30,09 - 31 травня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 31 травня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 31 травня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 31 травня), продажу 4,15 (4,16 - 31 травня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,9000 - 26,9300 грн/долар, євро 30,0499 - 30,0727 грн/євро, російський рубль 0,4104 - 0,4113 грн/рубль.