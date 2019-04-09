Долар і євро стабілізувалися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 3 копійки до 26,85 гривень за долар, в покупці на 3 копійки до 26,61 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 30,32 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,40 - 26,80 (26,40 - 26,82 - 8 квітня), продажу 26,80 - 27,10 (26,80 - 27,10 - 8 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,61 (26,64 - 8 квітня), продажу - 26,85 (26,88 - 8 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,65 - 30,10 (29,55 - 30,10 - 8 квітня), продажу 30,20 - 30,80 (30,10 - 30,80 - 8 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,85 (29,80 - 8 квітня), продажу - 30,32 (30,30 - 8 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,04 (2,70 - 4,06 - 8 квітня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,06 - 5,00 - 8 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,81 (3,82 - 8 квітня), продажу 4,15 (4,16 - 8 квітня) грн за 10 рублів.