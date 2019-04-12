Долар і євро знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 26,92 гривень за долар, купівлі на 8 копійок до 26,69 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,48 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,82 (26,60 - 26,90 - 11 квітня), продажу 26,80 - 27,10 (26,90 - 27,20 - 11 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,69 (26,77 - 11 квітня), продажу - 26,92 (27,00 - 11 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,80 - 30,20 (29,80 - 30,30 - 11 квітня), продажу 30,25 - 30,80 (30,35 - 30,80 - 11 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,99 (30,03 - 11 квітня), продажу - 30,42 (30,48 - 11 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,07 (2,60 - 4,07 - 11 квітня), продажу - 4,10 - 5,00 (4,10 - 5,00 - 11 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,87 (3,86 - 11 квітня), продажу 4,20 (4,20 - 11 квітня) грн за 10 рублів.