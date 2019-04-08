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Долар і євро знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    08.04.2019 - 11:47
Долар і євро знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар знизився на 9 копійок, євро-на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 8 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 9 копійок до 26,88 гривень за долар, купівлі на 10 копійок до 26,64 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 10 копійок до 30,30 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,40 - 26,82 (26,50 - 26,87 - 5 квітня), продажу 26,80 - 27,10 (26,88 - 27,25 - 5 квітня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 26,64 (26,74 - 5 квітня), продажу - 26,88 (26,97 - 5 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,55 - 30,10 (29,70 - 30,20 - 5 квітня), продажу 30,10 - 30,80 (30,20 - 31,00 - 5 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,80 (29,93 - 5 квітня), продажу - 30,30 (30,40 - 5 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,70 - 4,06 (2,60 - 4,04 - 5 квітня), продажу - 4,06 - 5,00 (4,08 - 5,00 - 5 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,82 (3,84 - 5 квітня), продажу 4,16 (4,18 - 5 квітня) грн за 10 рублів.

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Теми: Курс долара
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