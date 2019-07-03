Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 липня 2019 року, об 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,19 гривень за долар, купівлі на 4 копійки до 25,96 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 10 копійок до 29,64 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,85 - 26,05 (25,85 - 26,10 - 2 липня), продажу 26,05 - 26,50 (26,15 - 26,50 - 2 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,96 (26,00 - 2 липня), продажу - 26,19 (26,23 - 2 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 29,50 (29,00 - 29,50 - 2 липня), продажу 29,50 - 30,00 (29,50 - 30,00 - 2 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,20 (29,30 - 2 липня), продажу - 29,64 (29,74 - 2 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,06 (2,50 - 4,05 - 2 липня), продажу - 4,06 - 5,00 (4,07 - 5,00 - 2 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,82 (3,82 - 2 липня), продажу 4,15 (4,18 - 2 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,0900 - 26,1100 грн/долар, євро 29,4112 - 29,4259 грн/євро, російський рубль 0,4111 - 0,4109 грн/рубль.