Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 26,55 гривень за долар, на покупці виріс на 1 копійку до 26,31 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 30,07 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,40 (26,10 - 26,45 - 12 червня), продажу 26,40 - 26,75 (26,45 - 26,75 - 12 червня) грн за долар. Середній курс купівлі долара становить 26,31 (26,30 - 12 червня), продажу - 26,55 (26,56 - 12 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,09 - 29,80 (29,15 - 29,80 - 12 червня), продажу 29,80 - 30,50 (29,90 - 30,50 - 12 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,58 (29,65 - 12 червня), продажу - 30,07 (30,13 - 12 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,02 (2,50 - 4,02 - 12 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,03 - 5,00 - 12 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,76 (3,80 - 12 червня), продажу 4,13 (4,13 - 12 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,4100 - 26,4400 грн/долар, євро 29,8353 - 29,8666 грн/євро, російський рубль 0,4085 - 0,4096 грн/рубль.