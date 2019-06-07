Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 7 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 19 копійок до 26,76 гривень за долар, купівлі знизився на 16 копійок до 26,50 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 23 копійки до 30,19 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,25 - 26,60 (26,50 - 26,80 - 6 червня), продажу 26,60 - 27,00 (26,80 - 27,20 - 6 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,50 (26,66 - 6 червня), продажу - 26,76 (26,95 - 6 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,30 - 29,90 (29,00 - 30,20 - 6 червня), продажу 29,90 - 30,50 (30,20 - 30,80 - 6 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,67 (29,83 - 6 червня), продажу - 30,19 (30,42 - 6 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,05 - 6 червня), продажу - 4,03 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 6 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,78 (3,80 - 6 червня), продажу 4,13 (4,15 - 6 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,6200 - 26,6400 грн/долар, євро 29,9954 - 30,0126 грн/євро, російський рубль 0,4094 - 0,4099 грн/рубль.