Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 26,95 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 26,66 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 14 копійок до 30,42 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,50 - 26,80 (26,60 - 26,95 - 5 червня), продажу 26,80 - 27,20 (26,95 - 27,40 - 5 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,66 (26,78 - 5 червня), продажу - 26,95 (27,08 - 5 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,00 - 30,20 (29,45 - 30,20 - 5 червня), продажу 30,20 - 30,80 (30,30 - 30,95 - 5 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,83 (30,00 - 5 червня), продажу - 30,42 (30,56 - 5 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 5 червня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 5 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 5 червня), продажу 4,15 (4,15 - 5 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,8800 26,9200 грн/долар, євро 30,1751 - 30,2150 грн/євро, російський рубль 0,4118 - 0,4128 грн/рубль.