Долар і євро знижуються на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 27,06 гривень за долар, купівлі знизився на 7 копійок до 26,83 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок до 30,76 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 26,95 (26,70 - 27,05 - 22 березня), продажу 26,95 - 27,30 (27,00 - 27,45 - 22 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,83 (26,90 - 22 березня), продажу - 27,06 (27,14 - 22 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 - 30,55 (30,10 - 30,80 - 22 березня), продажу 30,50 - 31,10 (30,70 - 31,20 - 22 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,25 (30,44 - 22 березня), продажу - 30,76 (30,92 - 22 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,15 (2,60 - 4,17 - 22 березня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 22 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,89 - 22 березня), продажу 4,25 (4,27 - 22 березня) грн за 10 рублів.