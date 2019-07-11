Долар і євро різко зросли на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 липня 2019 року, в 11:30 курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 23 копійки до 26,10 гривень за долар, купівлі на 17 копійок до 25,76 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 34 копійки до 29,44 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,50 - 26,00 (25,40 - 25,80 - 10 липня), продажу 26,00 - 26,25 (25,80 - 26,10 - 10 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,76 (25,59 - 10 липня), продажу - 26,10 (25,87 - 10 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,60 - 29,15 (28,30 - 28,85 - 10 липня), продажу 29,15 - 29,65 (28,90 - 29,50 - 10 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,87 (28,58 - 10 липня), продажу - 29,44 (29,10 - 10 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 10 липня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 10 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,79 (3,76 - 10 липня), продажу 4,14 (4,08 - 10 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,7900 - 25,8300 грн/долар, євро 29,0653 - 29,1078 грн/євро, російський рубль 0,4092 - 0,4103 грн/рубль.