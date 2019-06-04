Долар і євро різко зросли на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 4 червня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 24 копійки до 27,18 гривень за долар, купівлі зріс на 24 копійки до 26,87 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 49 копійок до 30,60 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,60 - 27,00 (26,40 - 26,80 - 3 червня), продажу 27,00 - 27,40 (26,65 - 27,20 - 3 червня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,87 (26,63 - 3 червня), продажу - 27,18 (26,94 - 3 червня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,30 - 30,30 (29,15 - 29,90 - 3 червня), продажу 30,30 - 30,95 (29,90 - 30,50 - 3 червня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,02 (29,60 - 3 червня), продажу - 30,60 (30,11 - 3 червня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,05 (2,50 - 4,05 - 3 червня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 3 червня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 3 червня), продажу 4,15 (4,15 - 3 червня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,2000 - 27,2200 грн/долар, євро 30,6544 - 30,6796 грн/євро, російський рубль 0,4172 - 0,4177 грн/рубль.