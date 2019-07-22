Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 липня 2019 року, в 12:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 21 копійку до 25,90 гривень за долар, купівлі на 22 копійки до 25,63 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 29,15 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 25,50 - 25,85 (25,65 - 26,00 - 19 липня), продажу 25,75 - 26,30 (26,00 - 26,30 - 19 липня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 25,63 (25,85 - 19 липня), продажу - 25,90 (26,11 - 19 липня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 28,40 - 29,00 (28,70 - 29,15 - 19 липня), продажу 29,00 - 29,50 (29,15 - 29,65 - 19 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,65 (28,90 - 19 липня), продажу - 29,15 (29,32 - 19 липня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,50 - 4,03 (2,50 - 4,03 - 19 липня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 19 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,80 (3,80 - 19 липня), продажу 4,14 (4,16 - 19 липня) грн за 10 рублів.

Нагадаємо, на міжбанку сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,6900 - 25,7300 грн/долар, євро 28,8113 - 28,8536 грн/євро, російський рубль 0,4078 - 0,4089 грн/рубль.