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Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку

Новини » Фінанси    22.03.2019 - 12:47
Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 23 копійки, євро на 40 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 23 копійки до 27,14 гривень за долар, купівлі знизився на 26 копійок до 26,90 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 40 копійок до 30,92 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,70 - 27,05 (27,00 - 27,25 - 21 березня), продажу 27,00 - 27,45 (27,25 - 27,50 - 21 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,90 (27,16 - 21 березня), продажу - 27,14 (27,37 - 21 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,10 - 30,80 (30,20 - 31,00 - 21 березня), продажу 30,70 - 31,20 (31,05 - 31,60 - 21 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,44 (30,83 - 21 березня), продажу - 30,92 (31,32 - 21 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,17 (2,60 - 4,19 - 21 березня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,18 - 5,00 - 21 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля становить 3,89 (3,91 - 21 березня), продажу 4,27 (4,30 - 21 березня) грн за 10 рублів.

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