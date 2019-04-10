Долар і євро подорожчали на готівковому ринку

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 квітня 2019 року, 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 26,92 гривень за долар, купівлі на 6 копійок до 26,67 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,42 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,40 - 26,80 (26,40 - 26,80 - 9 квітня), продажу 26,85 - 27,10 (26,80 - 27,10 - 9 квітня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,67 (26,61 - 9 квітня), продажу - 26,92 (26,85 - 9 квітня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 29,70 - 30,15 (29,65 - 30,10 - 9 квітня), продажу 30,20 - 30,80 (30,20 - 30,80 - 9 квітня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,92 (29,85 - 9 квітня), продажу - 30,42 (30,32 - 9 квітня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,05 (2,70 - 4,04 - 9 квітня), продажу - 4,05 - 5,00 (4,05 - 5,00 - 9 квітня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,84 (3,81 - 9 квітня), продажу 4,18 (4,15 - 9 квітня) грн за 10 рублів.