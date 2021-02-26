Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 1 березня

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем .

Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 27,9456 гривень за 1 долар (+0,0155 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить: 27,9301 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 26 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,93 гривень за долар, курс купівлі до 27,91 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 26 копійок до 33,89 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, курс долара і євро до гривні в березні може зрости Орієнтовний діапазон за курсом долара на горизонті одного місяця становить 27,75-28,75 гривень/долар.