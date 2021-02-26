Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 26 лютого

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем .

Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 27,9301 гривень за 1 долар (-0,0191 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить: 27,9492 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 25 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 34,06 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.