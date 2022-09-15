Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 вересня
В обмінних пунктах України сьогодні, 15 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 41,15 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 40,95 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
- купівля - 40,25 грн (40,10 - 14 вересня)
- продаж - 41,15 грн (41,10 - 14 вересня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля - 39,90 грн (40,05 - 14 вересня),
- продаж - 40,95 грн (41,15 - 14 вересня) за євро.
Середній курс злотого становить:
- купівля - 8,00 грн (8,00-14 вересня),
- продаж - 8,60 грн (8,60 - 14 вересня) за злотий.
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 15 вересня становить 36,543 гривень за євро (-0,6729 грн).
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України не виключає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.
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