Долар дорожчає: актуальні курси валют в Україні на 15 вересня

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 вересня 2022 року, курс долара у продажу виріс на 5 копійок до 41,15 гривень за долар. Курс євро знизився на 20 копійок до 40,95 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Разом з тим курс євро на 15 вересня становить 36,543 гривень за євро (-0,6729 грн).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України не виключає, що обмінний курс на кінець 2023 року може піднятися до 50 гривень за долар.

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