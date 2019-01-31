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Долар дешевшає після рішення ФРС зберегти ставку

Новини » Економіка    31.01.2019 - 10:35
Долар дешевшає після рішення ФРС зберегти ставку
Фото: колаж (Pixabay)

ФРС може відмовитися від підвищення ставок цього року

Долар дешевшає до кошика основних валют у четвер, 31 січня, після тоого, як Федеральна резервна система пом'якшила риторику за підсумками останнього засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зокрема, євро подорожчав на 0,2% до 1,1504 долара, оскільки миролюбна риторика ФРС переважила побоювання щоо ослаблення зростання економіки єврозони.

Нагадаємо, 30 січня Федеральна резервна система США зберегла ключову ставку в діапазоні 2,25-2,50 відсотка і повідомила, що буде терплячою щодо її можливого підвищення в поточному році, вказавши на невизначеність прогнозу для американської економіки.

Хоча регулятор зазначив, що найбільш вірогідним сценарієм є продовження зростання економіки і ринку праці США, з заяви пропали фрази, які там фігурували в грудні, про те, що ризики для економічного прогнозу "загалом збалансовані" і подальше підвищення ставок було б доречним у 2019 році.

Регулятор також повідомив, що продовжить щомісячне скорочення активів на балансі, але готовий змінити його темпи на тлі "розвитку ситуації в економіці та фінансовій сфері".

Нагадаємо, прес-секретар Білого дому Сара Сандрес прокоментувала інформацію про звільнення глави ФРС жерома Пауелла. Сандерс заявила, що їй нічого невідомо про плани президента Дональда Трампа.

Зазначимо, глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучин заявив, що президент США Дональд Трамп не пропонував звільнити главу Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Пауелла. Міністр фінансів розповів, що говорив з Трампом про політику ФРС і президент США заявив, що "повністю з нею не згоден".

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