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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 10:11
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 25 лютого 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 34,06 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9300 - 27,9500 грн/долар, євро 34,0410 - 34,0654 грн/євро, російський рубль 0,3801 - 0, 3805 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, 24 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9450 - 27,9650 грн/долар, євро 33,9028 - 33,9271 грн/євро, російський рубль 0,3786 - 0,3791 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 27,9492 гривень за 1 долар (+0,0516 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить: 27,8976 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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