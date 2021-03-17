Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 17 березня

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,65 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 17 березня встановлено на такому рівні: 27,6525 гривень за 1 долар (+0,0091 грн). При цьому курс долара на 16 березня становить 27,6434 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 16 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,615 гривень за долар, курс купівлі до 27,60 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 32,94 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.