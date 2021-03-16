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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 16 березня

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 07:45
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 16 березня Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 березня встановлено на такому рівні: 27,6434 гривень за 1 долар (-0,0871 грн). При цьому курс долара на 15 березня становить 27,7305 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 16 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 16 березня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 15 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 27,73 гривень за долар, курс купівлі - 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,06 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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