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Курс долара зростає на відкритті міжбанку

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Україна, Середа 14 липня 2021 10:17
Курс долара зростає на відкритті міжбанку Фото: курс долара виріс на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 14 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,333 гривень за долар, курс в покупці до 27,31 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 32,22 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3100 - 27,3300 грн/долар, євро 32,1984 - 32,2220 грн/євро, російський рубль 0,3681-0,3687 грн/рубль.

Курс долара зростає на відкритті міжбанку

Нагадаємо, торги по долару 13 липня закрилися в діапазоні: 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 32,2740 - 32,2949 грн/євро, російський рубль 0,3680-0,3684 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс долара зростає після зниження напередодні. Курс гривні до долара на 14 липня встановлено на такому рівні: 27,3216 гривень за 1 долар (+0,0312 грн). При цьому курс долара на 13 липня становить 27,2904 гривень за 1 долар.

Прогноз

Аналітики прогнозують протягом найближчого тижня незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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