Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 1 лютого

Національний банк України (НБУ) на 1 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,13 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 лютого встановлено на такому рівні: 28,1324 гривень за 1 долар (-0,0605 грн). При цьому курс долара на 29 січня становить: 28,1929 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 34,6 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.