Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар коливається біля рівня 28,15 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 29 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 28,14 гривень за долар, курс купівлі до 28,15 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 34,6 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,1300 - 28,1500 грн/долар, євро 34,0429 - 34,0643 грн/євро, російський рубль 0,3686 - 0,3690 грн/рубль.

Нагадаємо, 28 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,1250 - 28,1450 грн/долар, євро 34,1156 - 34,1398 грн/євро, російський рубль 0,3697 - 0,3701 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 28,1929 гривень за 1 долар (+0,0277 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить: 28,1652 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара росте другий банківський день поспіль.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.