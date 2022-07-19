Долар дешевшає: актуальні курси валют в Україні на 19 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 37,25 гривень за долар. Курс євро не змінився - 37,50 гривень за євро, курс злотого не змінився - 7,75 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 19 липня становить 29,6645 гривень за євро (+0,2472 гривень).

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

Курси долара і євро фактично зрівнялися, а в деяких банках Долар вже коштує дорожче, ніж європейська валюта.

Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.

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