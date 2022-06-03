Долар дешевшає: актуальні курси валют на 3 червня

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 червня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 10 копійок до 35,80 гривень за долар. Курс євро не змінився - 38,20 гривень за євро, курс злотого виріс на 10 копійок до 8,35 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). Водночас курс євро на 3 червня становить 31,2808 гривень за євро (-0,0439 гривень).

Відзначити, Національний банк України (НБУ) з 21 травня скасував обмеження на курс продажу валют. Раніше готівкові котирування в банках не повинні були відхилятися більш ніж на 10% від офіційного курсу НБУ. Однак банки можуть продавати тільки валюту, яку вони раніше купили у населення.

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