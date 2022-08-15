RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Долар дешевшає: актуальні курси валют на 15 серпня

Фото: курс долара впав на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 серпня 2022 року, курс долара у продажу знизився на 15 копійок до 39,90 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 40,90 гривень за євро, курс злотого знизився на 10 копійок до 8,70 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 39,00 грн (39,10 - 12 серпня)
  • продаж - 39,90 грн (40,05 - 12 серпня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,60 грн (38,70 - 12 серпня),
  • продаж - 40,90 грн (40,95 - 12 серпня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,10 грн (8,10 - 12 серпня),
  • продаж - 8,70 грн (8,80 - 12 серпня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 15 серпня становить 37,5943 гривень за євро (-0,1573 гривень).

Нагадаємо, Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що курс гривні до долара, на якому розраховується бюджет, поки не є публічним, але "цифри не катастрофічні".

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара