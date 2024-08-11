Не долетают и разваливаются в воздухе. Что известно о ракетах из КНДР, которыми РФ бомбит Украину

Содержание:

Когда РФ применяла KN-23

Напомним, информация о том, что Северная Корея передала России баллистические ракеты, появилась еще в начале 2024 года. Сначала об этом писали западные СМИ, а затем сообщили в США.

Первое официальное применение Россией северокорейских ракет также было подтверждено в начале года. Оккупанты ударили ракетой по Харькову, правоохранители обнаружили обломки.

В мае Офис генпрокурора сообщал о том, что РФ запустила по Украине около 50 северокорейских ракет. Остатки KN-23 были найдены в Киеве и Киевской области, Донецкой, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях. Тем не менее, весной и летом россияне приостановили использование указанных ракет.

В августе оккупанты уже по меньшей мере дважды обстреливали Украину ракетами производства КНДР. Это произошло 6 и 11 августа во время атаки на Киев. В частности, сегодня, по данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили четыре баллистических ракеты из Воронежской области.

В Броварском районе Киевской области на частные дома упали обломки ракет. В результате российской атаки погиб 35-летний мужчина и его четырехлетний сын. Три человека получили ранения.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук так прокомментировал применение россиянами северокорейских ракет: "Что касается российских ударов северокорейскими ракетами, скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению".

Характеристики ракеты из Северной Кореи

Известно, что ракета похожа на российскую баллистическую ракету, которую запускают из оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Боевая часть ракеты может быть унитарная, кассетная или ядерная.

фото из открытых источников

Технические особенности:

длина 7,5 метров;

диаметр 0,95 метра;

вес - 3,415 тонны;

дальность полета - 690 километров.

Сообщалось, что после пуска северокорейские KN-23 могут лететь на высоту. до 50 км.

KN-23 не долетают до цели

Ранее аналитики и украинские военные сообщали, что ракеты Северной Кореи достаточно неточные, что делает их еще более опасными.

Профильное издание Defense Express отмечало, что во время массированного удара 31 июля Россия после паузы снова ударила ракетой KN-23. По данным издания, ракета летела в направлении Белой Церкви, но она упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.

На месте падения обнаружили обломки, что подтверждает, что это была именно ракета производства КНДР.

Фото: обломки северокорейской ракеты (defence-ua.com)

Подобный случай произошел 6 августа, когда Россия атаковала Киев. Сообщалось, что одна из KN-23 упала на окраине Броваров, а именно в лесу рядом с дорогой.

Фактически северокорейская ракета не долетела до столицы около 20 км.