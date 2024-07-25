Доврачебная помощь при кровотечении: виды и способы остановки
Уже не первый год Российская Федерация ежедневно обстреливает гражданские города Украины. Знание домедицинской помощи может спасти не только вашу жизнь, но и, возможно, жизнь ваших близких.
Подробнее о том, какие существуют виды кровотечений и как их устранить можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Базовые правила медицинской помощи
Умение оказать первую помощь - важный навык для каждого человека, однако в случае несчастного случая следует помнить о своей безопасности и максимально сохранять спокойствие.
"Прежде чем броситься на помощь, нужно убедиться, что нет опасности для вас", - подчеркнули в Национальной службе здоровья Украины.
Виды кровотечений
Есть немало состояний, которые могут быстро привести к гибели человека, и кровотечения являются одними из них.
Заметим, что кровотечения исходно делятся на внутренние и наружные.
В частности, внутренние кровотечения характеризуются:
- бледностью кожных покровов;
- частым слабым пульсом;
- частым дыханием;
- тошнотой, рвотой, жаждой;
- тахикардией, снижением АД;
В случае выявления у пострадавшего вышеупомянутых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью к экстренной скорой помощи по номеру 103 или 112. До прибытия медиков можно приложить лед к месту повреждения, это может частично уменьшить кровотечение путем сужения сосудов.
Что касается наружных кровотечений, то их есть несколько видов.
В зависимости от анатомического строения и физиологических особенностей поврежденных сосудов кровотечения могут быть:
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артериальная - артериальная кровь имеет красный цвет, вытекающий пульсирующей струей;
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венозная - венозная кровь темного цвета, вытекающая непрерывно;
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паренхиматозная - капиллярная кровь вытекает со всей поверхности раны;
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капиллярность - паренхиматозное кровотечение возникает при повреждении внутренних органов, вытекает быстро большим количеством;
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смешанными.
Первая помощь при кровотечении
Перед началом оказания помощи постороннему человеку следует помнить о своей безопасности, одним из главных правил перед началом оказания помощи является использование латексных перчаток, которые уберегут вас от заражения.
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Если вы увидели, что у пострадавшего есть кровь - освободите поверхность раны от одежды или мелкого мусора.
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Если в ране есть застрявшие обломки больших размеров - не трогайте их, чтобы не усилить кровотечение.
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Наложите на рану стерильную повязку или чистую ткань. Плотно прижмите и не отпускайте, пока кровь не остановится.
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Если повреждена концовка - поднимите ее выше уровня сердца. Не следует зажимать застрявший в ране предмет, чтобы не травмировать человека еще больше.
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Если это возможно, положите человека на ковер или одеяло, чтобы тело не теряло тепло, успокойте его.
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Наложите жгут, если кровотечение небезопасно для жизни и вы умеете это делать. Запишите время наложения жгута, чтобы сообщить врачам.
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Позвоните 103 или самостоятельно доставьте пациента в медицинское учреждение как можно скорее.
При подготовке публикации использовалась информация НСЗУ, Винницкого национального медицинского университета.
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