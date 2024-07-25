Доврачебная помощь при кровотечении: виды и способы остановки

Уже не первый год Российская Федерация ежедневно обстреливает гражданские города Украины. Знание домедицинской помощи может спасти не только вашу жизнь, но и, возможно, жизнь ваших близких.

Подробнее о том, какие существуют виды кровотечений и как их устранить можно узнать, - в материале РБК-Украина .

Базовые правила медицинской помощи

Умение оказать первую помощь - важный навык для каждого человека, однако в случае несчастного случая следует помнить о своей безопасности и максимально сохранять спокойствие.

"Прежде чем броситься на помощь, нужно убедиться, что нет опасности для вас", - подчеркнули в Национальной службе здоровья Украины.

Виды кровотечений

Есть немало состояний, которые могут быстро привести к гибели человека, и кровотечения являются одними из них.

Заметим, что кровотечения исходно делятся на внутренние и наружные.

В частности, внутренние кровотечения характеризуются:

бледностью кожных покровов;

частым слабым пульсом;

частым дыханием;

тошнотой, рвотой, жаждой;

тахикардией, снижением АД;

В случае выявления у пострадавшего вышеупомянутых симптомов необходимо как можно скорее обратиться за помощью к экстренной скорой помощи по номеру 103 или 112. До прибытия медиков можно приложить лед к месту повреждения, это может частично уменьшить кровотечение путем сужения сосудов.

Что касается наружных кровотечений, то их есть несколько видов.

В зависимости от анатомического строения и физиологических особенностей поврежденных сосудов кровотечения могут быть:

артериальная - артериальная кровь имеет красный цвет, вытекающий пульсирующей струей;

венозная - венозная кровь темного цвета, вытекающая непрерывно;

паренхиматозная - капиллярная кровь вытекает со всей поверхности раны;

капиллярность - паренхиматозное кровотечение возникает при повреждении внутренних органов, вытекает быстро большим количеством;

смешанными.

Первая помощь при кровотечении

Перед началом оказания помощи постороннему человеку следует помнить о своей безопасности, одним из главных правил перед началом оказания помощи является использование латексных перчаток, которые уберегут вас от заражения.