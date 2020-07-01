Довгострокові договори дозволять "Укрзалізниці" виставляти свої умови постачальникам, - експерт

Перехід АТ "Укрзалізниця" на практику укладення довгострокових договорів з постачальниками товарів і послуг дозволить державній залізничній компанії виставляти їм свої умови.

Про це заявив директор Центру аналізу та прогнозування Олексій Їжак в коментарі ЦТС.

"Якщо УЗ укладає довгостроковий контракт з постачальником того чи іншого товару, то це не означає автоматичну покупку всього законтрактованого обсягу. По суті, це можна назвати меморандумом про наміри або рамковим договором, які, своєю чергою, регулюються додатковими угодами", - зазначив він.

Експерт нагадав, що у 2019 році "Укрзалізниця", уклавши контракт з Крюківським вагонобудівним заводом на поставку п'яти дизель-поїздів, просто відмовилася викуповувати продукцію.

"Свою позицію залізничники мотивували тим, що у них немає коштів на купівлю поїздів наразі. Тобто, таким чином, УЗ може гнучко підходити до закупівлі будь-яких товарів і замовляти їх при виникненні потреби", - пояснив Їжак.

Крім того, за його словами, "довгий контракт" разом з додатковими угодами дозволять "Укрзалізниці" управляти ціною закупівлі.

"Ось недавній приклад. У травні цього року УЗ закупила 6 тис. т дизельного палива за рамковою угодою, яка була укладена у квітні, заощадивши понад 9 млн грн. Як це працює? Закупівельники перед відвантаженням виходять на постачальників "пального" і виторговують ціну нижче середньоринкової", - говорить директор Центру аналізу та прогнозування.

Крім того, Їжак відкидає, що подібна практика довгострокових договорів є нормою для всіх європейських залізниць.

"По суті, така бюрократична махина, як "Укрзалізниця", переходить на прозорі і світові стандарти корпоративного управління. Образно кажучи, керівництво УЗ зараз на правильному шляху", - констатував експерт.

Нагадаємо, на початку червня поточного року "Укрзалізниця" виступила з заявою, в якій повідомляла, що компанія почала впроваджувати практику довгострокових договорів на критичну продукцію, зокрема, колеса, бандажі, гальмівні колодки тощо.