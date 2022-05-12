RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У довгостроковій перспективі Путін програє, - Міністр оборони Великобританії

Бен Уоллес (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президенту Росії Володимиру Путіну доведеться зіткнутися з реальністю того, що його вторгнення в Україну зазнало невдачі й що його країна вийде з війни слабшою. Про це заявив Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес під час візиту до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

За словами Уоллеса, російські війська щосили намагаються досягти успіху в новому наступі на сході України, їх сили виснажені, а економіка ослаблена через міжнародні санкції.

"Президент Путін повинен змиритися з тим, що у загальному підсумку він програє. Так що, що б не сталося в Україні, нумо вважати, що Росія зараз важить менше, ніж до цього вторгнення", - підкреслив міністр.

Раніше повідомлялося, що Великобританія підписала оборонні гарантії з Фінляндією. Взаємні гарантії безпеки підписали лідери двох країн. Раніше таку ж угоду з Лондоном уклала Швеція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВеликобританія