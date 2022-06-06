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Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 18:56
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Україна може дуже довго протриматися в умовах війни, незважаючи на окупацію значної частини, фінансові та енергетичні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова для Financial Times.

Видання пише, що на тлі війни Україна зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами, а також нестачею пального після того, як російські ракетні удари знищили Кременчуцький НПЗ. Крім того, під загрозою опинилося вироблення електроенергії, оскільки захоплено станції, шахти і Запорізька АЕС.

"Багато фабрик і підприємств зупинили свої виробничі процеси і цикли через те, що Російська Федерація в даний час займає близько 20%... Як довго Україна може протриматися в такому стані? Я можу сказати довго, дуже довго. Хоча для нас це буде дуже і дуже проблематично ", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українській економіці через війну проти Росії не вистачає близько 5 млрд доларів на місяць. Дефіцит закриватимуть завдяки міжнародній фінансовій допомозі.

При цьому стало відомо, що на сьогодні Україна отримує менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів.

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РНБО Олексій Данілов Війна Росії проти України
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