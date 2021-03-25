Як довго електроенергія коштуватиме 1,68 гривень: оприлюднена постанова уряду

Кабінет міністрів України зафіксував тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за 1 кВт·год ще на один місяць. Ціна збережеться до 1 травня 2021 року.

Постановою також змінюються умови для "Енергоатому" в положенні про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 березня заявив, що Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні - 1,68 гривень за 1 кВт·год.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт·год набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення діяли до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп 1 кВт·год, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн за 1 кВт·год.