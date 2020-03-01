Борги по зарплатах на працюючих підприємствах зросли на початку року

Загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 лютого 2020 року склала 3034,1 млн грн, що на 0,3 млн грн менше, ніж місяцем раніше (3034,4 млн грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 лютого склала 1902,2 млн грн, що на 50,3 млн грн (2,8%) більше, ніж місяць тому (1850,9 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у січні 2020 року склала 10727 грн, що на 16,3% більше порівняно січнем 2019 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у січні 2020 року до січня минулого року зросла на 12,5%.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн. При цьому за весь 2019 рік заборгованість по зарплаті зросла на 14,7%, а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1%.