Борги по зарплатах на працюючих підприємствах зросли на чверть

Загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в Україні станом на 1 січня 2020 року склала 3034,4 млн грн, що на 8,8% (на 186,5 млн грн) менше, ніж місяцем раніше (3220,9 млн грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 січня склала 1850,9 млн грн, що на 188,8 млн грн (9,3%) менше, ніж місяць тому (2039,7 млн грн).

www.ukrstat.gov.ua

При цьому за весь 2019 рік заборгованість із зарплати зросла на 14,7% або на 395,2 млн грн (на 1 січня 2019 року - 2645,1 млн грн), а для працівників економічно активних підприємств - на 27,1% або на 395,2 млн грн (на 1 січня 2019 року - 1455,7 млн грн).

Як повідомляло РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у грудні 2019 року склала 12264 грн, що на 16,0% більше порівняно груднем 2018 року. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) у грудні 2019 року до грудня минулого року зросла на 11,3%.

Кабінет міністрів прогнозує, що середньомісячна заробітна плата працівників, брутто, складе: 12497 грн у 2020 році, в 14187 грн у 2021 році та 16014 грн у 2022 році.