Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд гривень, - експерт

"Не так все райдужно з ринком балансуючим. Борги системного оператора перед генеруючими компаніями там складають щонайменше 14 млрд грн. В розпал підготовки до найскладнішої в історії зими, ці кошти для теплової генерації, на яку, разом з атомною, в опалювальний сезон ляже основне навантаження, зайвими не будуть", - повідомив експерт.

Він наголосив, що позитивним рішенням останніх днів стало часткове врегулювання питання боргів перед генерацією: 50% коштів від доходів експорту струму в ЄС "Укренерго" спрямує на погашення своїх боргів перед виробниками струму за послуги балансування.

"Щоб фінанси не співали романси, вирішувати їх потрібно на учора. Бо від успіху на фронті енергетичному, залежить і успіх на фронті військовому. В це вірить і цього чекає кожен українець. В краще вірить і український енергоринок", - повідомив експерт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.