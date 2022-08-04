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Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд гривень, - експерт

Фото: Борги "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягають 14 млрд грн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Заборгованість державної "Укренерго" перед генерацією за послуги балансування досягає 14 млрд гривень. Від вирішення питання цих боргів залежить ефективна підготовка енергосистеми до опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка в Facebook.

"Не так все райдужно з ринком балансуючим. Борги системного оператора перед генеруючими компаніями там складають щонайменше 14 млрд грн. В розпал підготовки до найскладнішої в історії зими, ці кошти для теплової генерації, на яку, разом з атомною, в опалювальний сезон ляже основне навантаження, зайвими не будуть", - повідомив експерт.

Він наголосив, що позитивним рішенням останніх днів стало часткове врегулювання питання боргів перед генерацією: 50% коштів від доходів експорту струму в ЄС "Укренерго" спрямує на погашення своїх боргів перед виробниками струму за послуги балансування.

"Щоб фінанси не співали романси, вирішувати їх потрібно на учора. Бо від успіху на фронті енергетичному, залежить і успіх на фронті військовому. В це вірить і цього чекає кожен українець. В краще вірить і український енергоринок", - повідомив експерт.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

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Укренерго