Борги "Манчестер Юнайтед" виросли через непотрапляння в Лігу чемпіонів

Футбольний клуб "Манчестер Юнайтед" відзвітував про фінансові показники за перший квартал сезону-2019/20. Як передає Sky Sports, чистий борг "червоних дияволів" збільшився на 164 млн євро в порівнянні з минулим сезоном.

Таким чином, заборгованість англійського клубу зросла до загальної суми в 450 млн євро.

Зазначається, що така ситуація частково пов'язана з відсутністю команди в Лізі чемпіонів, через що зменшилися сумарні доходи від продажу прав на телетрансляції.

"Манкуніанці" очікують, що річний дохід у 2020 році впаде до 655-679 млн євро в порівнянні з 734 млн євро за попередній фінансовий звітний рік.

Після 12 турів чемпіонату Англії "МанЮ" з 16 очками йде сьомим в турнірній таблиці. При цьому клуб забезпечив собі вихід в плей-офф Ліги Європи.